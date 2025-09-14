logo

BTC/USD

115810

ETH/USD

4635.99

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО "Россия продолжает провоцировать": в стране НАТО отреагировали на новый инцидент с дроном РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Россия продолжает провоцировать": в стране НАТО отреагировали на новый инцидент с дроном РФ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что нарушение РФ воздушного пространства Румынии не случайно, и призвал к новым санкциям.

14 сентября 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский призвал к ужесточению санкций против России после того, как российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии, страны-члена НАТО. По его словам, подобные действия Кремля нельзя считать случайностью.

"Россия продолжает провоцировать": в стране НАТО отреагировали на новый инцидент с дроном РФ

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

13 сентября российский беспилотник углубился на территорию Румынии примерно на 10 км и находился в воздушном пространстве страны около 50 минут. Инцидент вызвал негодование в Бухаресте. Министр иностранных дел Румынии Оана Цой назвала его "очередной провокацией Москвы" и заявила, что Румыния призовет Генеральную ассамблею ООН к более жесткому контролю за соблюдением санкций против РФ.

Также на инцидент отреагировал глава МИД Чехии Ян Липавский, указавший, что Кремль действует сознательно, запуская дроны на территорию страны НАТО.

"Россия продолжает провоцировать. Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники НАТО, мы остаемся внимательными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", — заявил Липавский.

Это не первый случай вторжения российских дронов в воздушное пространство государств-членов Альянса. В ночь на 10 сентября польские военные сбили несколько беспилотников, нарушивших границу страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда назвал инцидент "масштабной провокацией Москвы", пытающейся испытать устойчивость НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии заявили, что не смогли сбить российский беспилотник.

Также "Комментарии" писали, что немцы начали бояться нападения России на НАТО после атаки дронов РФ по Польше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/JanLipavsky/status/1967152110686044197
Теги:

Новости

Все новости