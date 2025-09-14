"Россия продолжает провоцировать": в стране НАТО отреагировали на новый инцидент с дроном РФ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский призвал к ужесточению санкций против России после того, как российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии, страны-члена НАТО. По его словам, подобные действия Кремля нельзя считать случайностью.

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

13 сентября российский беспилотник углубился на территорию Румынии примерно на 10 км и находился в воздушном пространстве страны около 50 минут. Инцидент вызвал негодование в Бухаресте. Министр иностранных дел Румынии Оана Цой назвала его "очередной провокацией Москвы" и заявила, что Румыния призовет Генеральную ассамблею ООН к более жесткому контролю за соблюдением санкций против РФ.

Также на инцидент отреагировал глава МИД Чехии Ян Липавский, указавший, что Кремль действует сознательно, запуская дроны на территорию страны НАТО.

"Россия продолжает провоцировать. Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники НАТО, мы остаемся внимательными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", — заявил Липавский.

Это не первый случай вторжения российских дронов в воздушное пространство государств-членов Альянса. В ночь на 10 сентября польские военные сбили несколько беспилотников, нарушивших границу страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда назвал инцидент "масштабной провокацией Москвы", пытающейся испытать устойчивость НАТО.

