Россия таки нападет на НАТО: Рютте ответил, когда начнется большая война

Российская Федерация потенциально рассматривает возможность агрессии против одной из стран-членов Североатлантического Альянса в перспективе следующих пяти-семи лет. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает 24 канал.

Марк Рютте (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что не стоит питать иллюзий относительно долгосрочных намерений Кремля. Даже ведя полномасштабную войну против Украины, Россия не отказывается от милитаристских планов и может представлять непосредственную угрозу для Альянса.

"Безусловно, у них есть планы по нападению на одну из стран НАТО в горизонте 5–7 лет. Поэтому нам необходимо уже сейчас трансформироваться, адаптироваться к вызовам. Важно, чтобы все союзники увеличивали оборонные бюджеты и равномерно распределяли нагрузки, как это делают Соединенные Штаты", – заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что НАТО должна быть готова к противодействию угрозам не только в краткосрочной, но и в средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет как о военной, так и гибридной агрессии со стороны России.

По словам генсека Альянса, стратегическая устойчивость и оборонное единство НАТО являются ключом к сдерживанию дальнейших действий Москвы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генсек НАТО Рютте придумал кроткую фамилию для Трампа. На пресс-конференции во время саммита НАТО прозвучала курьезная реплика: генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в шутку назвал президента США Дональда Трампа "папой" (Daddy), на что американский лидер ответил в присущем ему стиле.

Журналистка Sky News Дебора Хейнс поинтересовалась, как Трамп реагирует на такие лести и считает себя отцом для союзников по НАТО.

"Думаю, он меня любит. Если нет — я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно", — сказал Трамп с улыбкой, комментируя слова Рютте.

