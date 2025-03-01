Рютте и Дуда призвали Зеленского помириться с Трампом и указали на важную причину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом найти путь к возобновлению отношений с Вашингтоном после напряженной встречи в Белом доме, сообщают BBC и CGTN America.

Владимир Зеленский

В частности, по словам Рютте, он дважды общался с Зеленским после его переговоров с Дональдом Трампом и отметил необходимость налаживания диалога. Генсек НАТО подчеркнул, что нужно уважать, что Трамп сделал для Украины. При этом он напомнил, что во время первой каденции Трампа (2017–2020) США одобрили продажу противотанковых ракет Javelin, которые впоследствии сыграли немаловажную роль в отражении российской агрессии в 2022 году.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда также призвал украинского лидера вернуться за стол переговоров с США. Он подчеркнул, что именно у Вашингтона есть уникальные возможности для противодействия российской агрессии, и подчеркнул, что переговоры с Трампом необходимы для обеспечения безопасности Украины.

"Я передал ему, что, по моему мнению, он должен спокойно вести переговоры с президентом Трампом, и вы должны искать соглашение, совместное решение. Необходимо вернуться за стол переговоров. Президент Зеленский должен сесть за него и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной. Мы заботимся о мире, потому что это также наш интерес", — подчеркнул президент Польши.

Он напомнил, что с 2014 года были разные попытки завершить войну, но они не принесли результата, поскольку в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение. При этом Дуда признал, что сейчас никто не знает, как остановить эту злость.

"Дональд Трамп решил предпринять попытку. США обладают уникальными возможностями, которые не может обеспечить ни одна другая сила в мире. Надеюсь, эта политика приведет к завершению войны", — подытожил Дуда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хотел, чтобы Зеленский согласился перед камерами капитулировать перед Россией.



