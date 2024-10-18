Рютте назвал две причины, почему Украина не может получить приглашение в НАТО: они не связаны с РФ

Как передает портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на вопрос о возможном приглашении Украины в Североатлантический альянс, отметив необратимость этого процесса. Но на сегодняшний день у Украины еще нет полной совместимости со стандартами Альянса, а также нет консенсуса среди союзников, что Украина должна получить "зеленый свет" на членство уже сейчас.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Как я уже отметил, Украина будет членом НАТО. И, когда этот день наступит я буду аплодировать", — заявил Марк Рютте.

Генсек пояснил, что очень важно, чтобы украинцы понимали, что их будущее связано с Альянсом. Однако впереди еще немало дискуссий с союзниками, прежде чем Украина станет полноправным членом НАТО.

Рютте отметил, что интеграция Украины в НАТО требует длительного процесса, в частности относительно совместимости со стандартами Альянса.

"Мы подписываем двусторонние соглашения по безопасности с нашими союзниками. Поэтому Украина уже стала на этот путь к членству в НАТО", — подчеркнул генсек.

Кроме того, генсек НАТО напомнил о значительной финансовой и военной помощи Украине. Союзники дали обещание Киеву предоставить помощь в 40 миллиардов евро. К тому же Запад проводит важные военные учения. Все это в комплексе элементы коллективной помощи, уточнил Рютте.

Он также подчеркнул важность этого вопроса для международной политики, подчеркивая необходимость четкого понимания дорожной карты для Украины.

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