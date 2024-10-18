Рютте назвал две причины, почему Украина не может получить приглашение в НАТО: они не связаны с РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на вопрос о возможном приглашении Украины в Североатлантический альянс, отметив необратимость этого процесса. Но на сегодняшний день у Украины еще нет полной совместимости со стандартами Альянса, а также нет консенсуса среди союзников, что Украина должна получить "зеленый свет" на членство уже сейчас.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Генсек пояснил, что очень важно, чтобы украинцы понимали, что их будущее связано с Альянсом. Однако впереди еще немало дискуссий с союзниками, прежде чем Украина станет полноправным членом НАТО.
Рютте отметил, что интеграция Украины в НАТО требует длительного процесса, в частности относительно совместимости со стандартами Альянса.
Кроме того, генсек НАТО напомнил о значительной финансовой и военной помощи Украине. Союзники дали обещание Киеву предоставить помощь в 40 миллиардов евро. К тому же Запад проводит важные военные учения. Все это в комплексе элементы коллективной помощи, уточнил Рютте.
Он также подчеркнул важность этого вопроса для международной политики, подчеркивая необходимость четкого понимания дорожной карты для Украины.
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