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Рютте назвал главную ошибку Путина с переговорами в Стамбуле

Генсек НАТО считает, что Путин совершил ошибку, отправив мелких чиновников на переговоры с Украиной

сегодня, 14:47
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, отправив на переговоры с Украиной чиновников низкого уровня. Диктатор знает, что "мяч на его поле". Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте назвал главную ошибку Путина с переговорами в Стамбуле

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Рютте сделал перед саммитом Европейского политического сообщества в столице Албании, где также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек НАТО выразил мнение, что Путин должен серьезнее относиться к вопросам, касающимся урегулирования войны РФ против Украины. По его мнению, Европа и США должны продолжать давить на российского диктатора.

"Он (Путин, — ред.) очень хорошо знает, что мяч на его поле. Он совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня. Я думаю, что это очень хорошо, что Украина села за стол переговоров. Я очень доволен ролью, которую играют США", — высказался Рютте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW). 

Аналитики отмечают, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя России Владимира Путина и в большинстве своем является той же делегацией, которую Россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле. Путин объявил вечером 14 мая, что его помощник Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле. Мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, в ходе которых Россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины. 

Эксперты обращают внимание, что Кремль требовал этих условий в первый и второй месяц своего полномасштабного вторжения, когда российские войска продвигались на Киев и достигали значительных успехов на северо-востоке, востоке и юге Украины.




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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2025/05/16/diretta/guerra_ucraina_-_russia_le_news_di_oggi-424214155/?ref=RHLF-BG-P3-S1-T1-RIAPERTURA%7C
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