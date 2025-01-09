Рютте об окончании войны: Украина должна мати как можно более сильные позиции на переговорах

Позиции Украины после того, как она примет решение сесть за стол переговоров с Россией, должны быть как можно сильнее. Это основа глобального геополитического контекста, заявил на заседании в формате "Рамштайн" генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал

"Глобальный контекст состоит в том, что мы должны вывести Украину в лучшее возможное положение. Чтобы однажды, когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт, они будут в лучшей позиции для этого", — сказал Рютте.

Глава Североатлантического альянса отметил, что по итогам переговоров важно убедиться, что достигнутое соглашение будет выгодно. Поскольку при отсутствии таких достижений, за этим будут внимательно наблюдать Китай, Северная Корея, Иран и Россия.

"Весь мир смотрит. Следовательно, мы должны убедиться, что Украина оказалась в лучшем положении. И не стоит забывать, что здесь на кону геополитический контекст", — подчеркнул генсек НАТО.

Как известно, пока Украина и Россия не ведут мирные переговоры. Несмотря на это, в западной прессе все чаще можно увидеть сообщения о якобы перспективе начала диалога уже в этом году. Основанием для таких предположений стало, среди прочего, возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Республиканец заявлял, что хотел бы начать переговоры между Киевом и Москвой.

В то же время в Украине отмечают, что вернутся за стол переговоров только при более сильной позиции. При этом Киев не исключает пути дипломатии. Глава государства Владимир Зеленский отмечал, что сначала хотел бы получить от избранного президента США Дональда Трампа гарантии, а затем начать переговоры с россиянами.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.