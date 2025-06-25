Рютте ответил Путину по поводу "страшилок" перед нападением РФ на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не быть наивным в отношении российского диктатора Владимира Путина и его слов об отсутствии планов России совершить нападение на Альянс. По словам Рютте, существует реальная угроза России для НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте выступил перед журналистами по итогам саммита НАТО в Гааге, где ответил на вопрос о заявлениях Путина, который уверял, что Россия не собирается атаковать страны Альянса.

"Не будем наивными по отношению к России. Они ведут эту совершенно неспровоцированную войну против Украины, но в то же время… наращивают свои вооруженные силы и перестраивают их такими темпами, которые могут быть готовы через три, пять или семь лет напасть на НАТО", — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, союзники знают о существовании угрозы со стороны России, поэтому должны убедиться, что способны себя защитить. Рютте подчеркнул, что не может доверять словам российского диктатора. Он отметил, что во время своего премьерства много раз общался с Путиным, в частности, по поводу катастрофы с рейсом MH17, который Россия сбила в июле 2014 года.

"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку… Путин сказал мне, что его нет на Донбассе, и что у него нет никаких дел в Украине, и так далее. Это все была ложь", — ответил Рютте.

Рютте добавил, что Путин хотел разделить Запад, однако получил другой результат, ведь к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, а сам Альянс увеличил расходы на оборону до 5%.

Перед саммитом НАТО в Гааге Путин заявил, что европейские страны якобы "придумали страшилку" угрозы со стороны России, чтобы "обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский спрогнозировал нападение России на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Рютте озвучил послание Украине по итогам саммита НАТО.