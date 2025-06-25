logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте ответил Путину по поводу "страшилок" перед нападением РФ на НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте ответил Путину по поводу "страшилок" перед нападением РФ на НАТО

Ответ Рютте на заявление Путина об отсутствии угроз нападения России на НАТО.

25 июня 2025, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не быть наивным в отношении российского диктатора Владимира Путина и его слов об отсутствии планов России совершить нападение на Альянс. По словам Рютте, существует реальная угроза России для НАТО.

Рютте ответил Путину по поводу "страшилок" перед нападением РФ на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте выступил перед журналистами по итогам саммита НАТО в Гааге, где ответил на вопрос о заявлениях Путина, который уверял, что Россия не собирается атаковать страны Альянса.

"Не будем наивными по отношению к России. Они ведут эту совершенно неспровоцированную войну против Украины, но в то же время… наращивают свои вооруженные силы и перестраивают их такими темпами, которые могут быть готовы через три, пять или семь лет напасть на НАТО", — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, союзники знают о существовании угрозы со стороны России, поэтому должны убедиться, что способны себя защитить. Рютте подчеркнул, что не может доверять словам российского диктатора. Он отметил, что во время своего премьерства много раз общался с Путиным, в частности, по поводу катастрофы с рейсом MH17, который Россия сбила в июле 2014 года.

"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку… Путин сказал мне, что его нет на Донбассе, и что у него нет никаких дел в Украине, и так далее. Это все была ложь", — ответил Рютте.

Рютте добавил, что Путин хотел разделить Запад, однако получил другой результат, ведь к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, а сам Альянс увеличил расходы на оборону до 5%.

Перед саммитом НАТО в Гааге Путин заявил, что европейские страны якобы "придумали страшилку" угрозы со стороны России, чтобы "обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский спрогнозировал нападение России на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Рютте озвучил послание Украине по итогам саммита НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости