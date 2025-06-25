Рютте озвучил послание Украине по итогам саммита НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина от повторной попытки вторжения.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

После подписания совместной декларации по итогам саммита НАТО в Гааге Марк Рютте выступил перед журналистами, где сделал несколько заявлений по Украине. По его словам, НАТО твердо стоит на стороне соседа и партнера — Украины.

По его словам, союзники обязуются предоставить Украине рекордно большой объем помощи и, если учесть траекторию развития событий в первой половине года, этот объем может достигнуть рекордно высокого уровня.

"Наше решительное послание Зеленскому и украинскому народу состоит в том, что у Украины есть наша постоянная поддержка, в частности, более 35 миллиардов евро, обещанных на этот год, и еще больше будет после всего этого. Можно смело предположить, что военная помощь Украине в этом году превысит прошлогодние 50 миллиардов долларов", — сказал Рютте.

По его словам, цель Альянса продолжать поддерживать борьбу Киева против Москвы сейчас, чтобы Украина могла достичь долгосрочного мира в будущем.

"Очевидно, что мы все также работаем над заключением мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня, а затем мы должны убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы предотвратить повторение подобных попыток Владимиром Путиным в будущем", — добавил Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что указали об Украине в итоговой декларации НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Орбан рассказал об угрозе НАТО.