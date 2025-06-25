Рютте озвучил послание Украине по итогам саммита НАТО

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина от повторной попытки вторжения.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
После подписания совместной декларации по итогам саммита НАТО в Гааге Марк Рютте выступил перед журналистами, где сделал несколько заявлений по Украине. По его словам, НАТО твердо стоит на стороне соседа и партнера — Украины.
По его словам, союзники обязуются предоставить Украине рекордно большой объем помощи и, если учесть траекторию развития событий в первой половине года, этот объем может достигнуть рекордно высокого уровня.
По его словам, цель Альянса продолжать поддерживать борьбу Киева против Москвы сейчас, чтобы Украина могла достичь долгосрочного мира в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что указали об Украине в итоговой декларации НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Орбан рассказал об угрозе НАТО.