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Рютте озвучил послание Украине по итогам саммита НАТО

Марк Рютте заявил, что страны НАТО будут поддерживать Украину для установления мира.

25 июня 2025, 16:12
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина от повторной попытки вторжения.

Рютте озвучил послание Украине по итогам саммита НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

После подписания совместной декларации по итогам саммита НАТО в Гааге Марк Рютте выступил перед журналистами, где сделал несколько заявлений по Украине. По его словам, НАТО твердо стоит на стороне соседа и партнера — Украины.

По его словам, союзники обязуются предоставить Украине рекордно большой объем помощи и, если учесть траекторию развития событий в первой половине года, этот объем может достигнуть рекордно высокого уровня.

"Наше решительное послание Зеленскому и украинскому народу состоит в том, что у Украины есть наша постоянная поддержка, в частности, более 35 миллиардов евро, обещанных на этот год, и еще больше будет после всего этого. Можно смело предположить, что военная помощь Украине в этом году превысит прошлогодние 50 миллиардов долларов", — сказал Рютте.

По его словам, цель Альянса продолжать поддерживать борьбу Киева против Москвы сейчас, чтобы Украина могла достичь долгосрочного мира в будущем.

"Очевидно, что мы все также работаем над заключением мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня, а затем мы должны убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы предотвратить повторение подобных попыток Владимиром Путиным в будущем", — добавил Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что указали об Украине в итоговой декларации НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Орбан рассказал об угрозе НАТО.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/25/nato-donald-trump-mark-rutte-europe-latest-live-news
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