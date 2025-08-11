Рютте поставил точку: продолжится ли передача оружия Украине после встречи Трампа и Путина

Скоординированные и слаженные действия стран-членов НАТО по поставкам оружия Украине продолжатся независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Clash Report.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек заверил, что Североатлантический альянс обеспечит Украину "всем необходимым, чтобы она могла бороться и быть в наилучшем возможном положении", когда настанет время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.

Рютте также отметил, что Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске, а какого-то финального соглашения по Украине не будет.

"В пятницу состоится проверка Путина президентом Трампом... В пятницу важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать — это Трамп", — поделился генсек НАТО.

Глава НАТО указал, что во время переговоров Трампа и Путина речь будет идти также о гарантиях безопасности для Украины, а также "об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством".

