Рютте прямо ответил, закроет ли теперь НАТО небо над Украиной

Украине необходимо еще 19 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: сайт президента Украины

Генсек НАТО подтвердил, что партнеры не только знают о просьбе Украины, но и готовы ее реализовать.

"Мы знаем о вашей просьбе... Я думаю 19 систем (ПВО — ред.) будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет в повестке дня... Очень высоко в повестке дня будет гарантирование того, чтобы президент, его команда, Украина находились в самом лучшем положении в день, когда они решат начать мирные переговоры", — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что западные государства должны сделать все возможное для обеспечения Украины необходимыми системами вооружений, в частности противовоздушной обороной.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что в течение двух следующих дней будет работать в Брюсселе для формирования "общей позиции Европы о том, как обезопасить Украину, усилить нас, наше государство, наших граждан, усилить нашу армию".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО заявил, что Украина просит страны Североатлантического альянса найти возможность передать минимум двадцать систем противовоздушной обороны для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.

"Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за скорую реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и солидарность", – отметил он.



