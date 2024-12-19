Рютте прямо ответил, закроет ли теперь НАТО небо над Украиной

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украине необходимо еще 19 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: сайт президента Украины
Генсек НАТО подтвердил, что партнеры не только знают о просьбе Украины, но и готовы ее реализовать.
Генсек НАТО подчеркнул, что западные государства должны сделать все возможное для обеспечения Украины необходимыми системами вооружений, в частности противовоздушной обороной.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что в течение двух следующих дней будет работать в Брюсселе для формирования "общей позиции Европы о том, как обезопасить Украину, усилить нас, наше государство, наших граждан, усилить нашу армию".
Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО заявил, что Украина просит страны Североатлантического альянса найти возможность передать минимум двадцать систем противовоздушной обороны для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.
Новости