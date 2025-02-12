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Рютте рассказал о судьбе Путина, если Россия нападет на НАТО

Путин проигрывает войну, если Россия начнет прямой конфликт с НАТО.

сегодня, 15:50
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Автор:
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Slava Kot

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае решения российского диктатора Владимира Путина атаковать Североатлантический альянс, его ждет неизбежный проигрыш в этой войне. Однако Рютте подчеркнул, что через несколько лет Россия может представлять большую угрозу для НАТО, чем сегодня.

Рютте рассказал о судьбе Путина, если Россия нападет на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе Марк Рютте выступил на пресс-конференции, где оценил возможность Путина начать войну с НАТО. По его словам, нужно серьезно относиться к информации разведки о возможности России атаковать членов Альянса, однако Путина сегодня ждало бы поражение в войне с НАТО.

"Если Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной. Он проиграет… Сдерживание и оборона очень сильны", – сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на это, Россия все больше наращивает темпы военной промышленности и может увеличить свои силы за несколько лет. В результате Рютте призвал быть готовым НАТО к возможному конфликту и сосредоточиться на трех пунктах: поддержка Украины, увеличение оборонных расходов и развитие оборонной промышленности.

"В противном случае у нас будут деньги, но мы не сможем защитить себя. Нам нужно это сделать. Плюс нужно убедиться в том, что Украина возобладает в войне", – подытожил Рютте свою речь в Брюсселе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО не видит потенциал России для существенного прорыва на поле боя в Украине.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Марк Рютте ответил российскому диктатору Владимиру Путину на его ультиматум по отношению к Украине.



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