Рютте рассказал о судьбе Путина, если Россия нападет на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае решения российского диктатора Владимира Путина атаковать Североатлантический альянс, его ждет неизбежный проигрыш в этой войне. Однако Рютте подчеркнул, что через несколько лет Россия может представлять большую угрозу для НАТО, чем сегодня.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе Марк Рютте выступил на пресс-конференции, где оценил возможность Путина начать войну с НАТО. По его словам, нужно серьезно относиться к информации разведки о возможности России атаковать членов Альянса, однако Путина сегодня ждало бы поражение в войне с НАТО.

"Если Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной. Он проиграет… Сдерживание и оборона очень сильны", – сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на это, Россия все больше наращивает темпы военной промышленности и может увеличить свои силы за несколько лет. В результате Рютте призвал быть готовым НАТО к возможному конфликту и сосредоточиться на трех пунктах: поддержка Украины, увеличение оборонных расходов и развитие оборонной промышленности.

"В противном случае у нас будут деньги, но мы не сможем защитить себя. Нам нужно это сделать. Плюс нужно убедиться в том, что Украина возобладает в войне", – подытожил Рютте свою речь в Брюсселе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО не видит потенциал России для существенного прорыва на поле боя в Украине.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Марк Рютте ответил российскому диктатору Владимиру Путину на его ультиматум по отношению к Украине.