Рютте сделал сенсационное заявление: НАТО поможет завершить войну в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс должен помочь Украине завершить войну путём переговоров, но с позиции силы. Об этом он, в частности, сообщил на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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Рютте подчеркнул, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры с Россией по завершению войны. В то же время, он подчеркнул важность продолжения военной поддержки со стороны стран-членов НАТО, чтобы Киев мог вести переговоры с прочной позиции.

"Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они будут принимать такое решение", — подчеркнул генсек НАТО.

Рютте также подтвердил, что путь Украины к членству в НАТО необратим. По его словам, Альянс активно работает над созданием поддержки для Украины, в частности, из-за выделения 40 миллиардов евро, создания Командования в Висбадене и заключения договоров безопасности на двустороннем уровне между союзниками и Украиной. Это, по словам Рютте, весомый вклад в будущее членство Украины в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после победы Трампа на выборах в США тема переговоров между Украиной и РФ начала возникать все чаще. О мире с позиции силы говорят также "ястребы" из команды Трампа. Кроме того, некоторые западные СМИ уже сообщили, что Украина якобы соглашается смириться с временной оккупацией территорий в обмен на надежные гарантии безопасности.



