Рютте шокировал заявлением о сбитии НАТО российских самолетов: детали

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, не представляют непосредственной угрозы, поэтому Альянс выбирает сдержанную реакцию.

Фото: из открытых источников

"Пока российские самолеты не представляют собой реальной угрозы, мы будем выводить их из нашего воздушного пространства аккуратно и без эскалации", — отметил Рютте в отрывке, распространенном изданием Clash Repo rt.

Он назвал такой ответ пропорциональным и подчеркнул, что воздержание НАТО является проявлением силы, а не слабости.

" Если бы мы были слабы, возможно, реагировали бы резко. Но мы сильнее , поэтому и отвечаем взвешенно " , — добавил Рютте.

Ранее, в сентябре, Рютте поддержал заявление президента США Дональда Трампа по поводу права стран НАТО сбивать российские дроны или самолеты в случае угрозы. В то же время он подчеркнул, что такой шаг возможен только тогда, когда это действительно необходимо.

В последнее время инциденты с российской авиацией участились. В конце сентября – начале октября – истребители НАТО трижды в неделю поднимались в небо над Балтийским регионом для перехвата самолетов РФ.

Речь идет о транспортных АН-12 и АН-72, которые летели без надлежащих идентификаторов, а также об истребителях СУ-30, МИГ-31 и Су-35, сопровождавших эти рейсы. Часть из них нарушала правила международных полетов без транспондеров и утвержденных маршрутов.

