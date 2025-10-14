Трамп поставив жорсткий ультиматум Мерцу через Україну: несподівані деталі

Президент США Дональд Трамп перебуває на фінальному етапі ухвалення рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. За інформацією Kyiv Post, це рішення має не лише військову, а й дипломатичну мету — Вашингтон очікує, що інші союзники, зокрема Німеччина, наслідуватимуть американський приклад і активізують власну підтримку Києва.

Фото: з відкритих джерел

Йдеться насамперед про німецькі далекобійні ракети Taurus, щодо постачання яких Берлін тривалий час не може ухвалити остаточне рішення. Однак американський тиск, за даними видання, вже спричинив зрушення: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обговорить з Трампом питання спільної підтримки України та можливі кроки для досягнення миру.

Ключовим етапом цієї ініціативи має стати візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. У п’ятницю він зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі, щоб домовитися про розширення військової підтримки, а також обговорити стратегічне партнерство в оборонній сфері.

Зокрема, джерела повідомляють, що йтиметься про можливу участь України в американській системі протиракетної оборони. Такий крок є частиною концепції Трампа — ініціативи "Золотий купол для Америки", яка має посилити захист США від ракетних загроз, зокрема гіперзвукових, з боку таких країн, як Росія, Китай і КНДР.

Таким чином, питання постачання "Томагавків" виходить за межі простої допомоги Україні — воно вписується у ширшу довгострокову стратегію безпеки США, де український досвід може стати важливою частиною оборонної модернізації.

