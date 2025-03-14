Рютте уже видит возобновление отношений с РФ после войны: на что надеется

В мировом политикуме ведутся дискуссии о путях завершения войны в Украине. Однако в НАТО уже заглядывают в послевоенное время и считают необходимым возобновить отношения с Россией.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией, в конце концов, должны быть нормализованы, когда прекратят боевые действия в Украине. При этом необходимо продолжать давление на Москву, чтобы обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня, сказал он в интервью Bloomberg TV в пятницу.

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией. Но мы еще совсем не добились этого, мы должны продолжать давление на них, чтобы гарантировать, что Россия воспримет серьезные переговоры”, — отметил генсек НАТО.

Также издание напомнило, что в четверг Рютте провел встречу с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Рютте и Трамп обсудили потенциальное прекращение огня в Украине при посредничестве США. Отмечается, что европейские чиновники были возмущены тем, что Европа была отстранена от переговоров.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", рассматривает серьезные изменения по участию США в НАТО — речь идет о защите стран после нападения.

Отмечается, что Дональд Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы оказывать содействие членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону. К тому же Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостижение текущей цели членов НАТО по расходованию 2% своего ВВП на оборону.