Рютте во главе НАТО: почему Украина от этого выиграет

Марк Рютте с 1 октября становится генеральным секретарем Организации Североатлантического договора. НАТО зарекомендовал себя, как яростный сторонник поддержки Украины, имеющий опыт противостояния с экс-главой Белого дома и кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

В материале говорится, если Дональд Трамп одержит победу на выборах в США в ноябре, трансатлантическая поддержка окажется под вопросом, что создаст экзистенциальную угрозу альянсу, созданному в 1949 году. Это дестабилизирует архитектуру безопасности Европы, учитывая, что война России против Украины продолжается уже третий год, а Киев зависит от постоянного потока военной и финансовой помощи для своей обороны.

Рютте также придется справляться с давлением со стороны некоторых членов, требующих уделять больше внимания борьбе с терроризмом и укреплению южного фланга НАТО, сохраняя при этом расходы на оборону на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить надежное сдерживание, особенно с учетом ограниченных бюджетов в таких странах, как Германия.

Это отличается от 2014 года, когда предшественник Рютте Йенс Столтенберг получил от предшественника предупреждение, что его ждут "скучные годы" управления брюссельской организацией.

Bloomberg отмечает, Украина может быть более сложным предметом спора. В то время как Трамп открыто критиковал помощь Украине, Рютте является ее ярым сторонником. Эта позиция частично проистекает из его эмоциональной реакции на крушение рейса 17 Malaysia Airlines в 2014 году, в результате которого погибло около 200 граждан Нидерландов по вине России.

"Никогда не было ничего большего, и это всегда будет номером один за 14 лет, что я занимаюсь этой работой", — сказал он в одном из голландских радиошоу в начале этого года.

Несмотря на внутренние ограничения, Рютте по-прежнему остается ключевой фигурой на международной арене. Он сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки F-16 для укрепления украинской обороны. Сами Нидерланды планируют перебросить 24 истребителя в Киев, а также предоставить 18 для обучения.

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