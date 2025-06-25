По завершении саммита НАТО генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что не имеет никакого доверия к российскому правителю Владимиру Путину. Во время общения с журналистами Рютте напомнил об одном из самых трагических эпизодов — крушении самолета рейса MH17, который был сбит в 2014 году над Донбассом. По его словам, Россия тогда отрицала свою причастность, но впоследствии стало очевидным, что это была откровенная ложь.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал

"Путин говорил мне, что его нет в Донбассе, что Россия не участвует в конфликте в Украине. Но это оказалось неправдой", — заявил Рютте.

Он подчеркнул, что с тех пор его отношение к Путину не изменилось:

"Я не доверяю ему и не вижу оснований менять", — подчеркнул он.

На вопрос об обсуждении отношения к Путину с Дональдом Трампом Рютте ответил, что его позиция остается твердой — российскому руководству нельзя доверять.

Генсек также предупредил о растущей угрозе со стороны России. Он напомнил, что Москва ведет неспровоцированную войну против Украины, но, по информации руководства стран-членов НАТО, Россия может готовить нападения и на другие государства Альянса.

"Мы не должны быть наивными. Россия представляет опасность не только для Украины, но и всей Европы", — сказал он.

По его словам, НАТО должна подготовиться к возможной агрессии в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Это требует реформ, адаптации к новым условиям и сбалансированному финансированию оборонной сферы.

Портал "Комментарии" уже писал, что обострение конфликта между Израилем и Ираном создает серьезные трудности для Владимира Путина и его амбиций в регионе. По мнению политического и экономического аналитика Тараса Загороднего, влияние Москвы на Ближнем Востоке существенно ослабевает и Россию фактически исключают из процессов в этом стратегически важном регионе.