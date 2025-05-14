Сибига и Рютте поговорили о мире: подробности встречи

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в турецкой Анталии.

Сибига встретился с Рютте. Фото из открытых источников

Сибига и Рютте скоординировали усилия по продвижению содержательного мирного процесса.

"Хорошая встреча с генеральным секретарем Марком Рютте, чтобы поблагодарить за поддержку НАТО и обсудить интенсивную дипломатическую работу на этой неделе", — отметил Андрей Сибига.

Он рассказал, что проинформировал генсека НАТО о длительном отказе России от прекращения огня и продолжении атак вдоль линии фронта.

"Мы скоординировали усилия по содействию содержательному мирному процессу", — резюмировал глава украинского МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.