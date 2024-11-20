Сколько украинцев верят, что Украину вскоре примут в НАТО: опрос

Социологи задали украинцам вопрос, когда они ожидают принятия Украины в НАТО – на протяжении следующих 10 лет, через 10-20 лет, более 20 лет или "никогда". В итоге 51% респондентов выбрали вариант ответа "в течение 10 лет". В опросе 2023 года этот показатель был самым высоким и достигал почти 70%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала компания Gallup.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

12% респондентов считают, что Украина сможет вступить в НАТО в перспективе 10-20 лет, еще 4% – через более, чем два десятилетия.

22% считают, что Украину никогда не примут в НАТО. Это на 12 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.

Оптимизм относительно быстрого вступления в Европейский Союз также снизился, но эти показатели выше. В возможность вступления за следующие 10 лет верят 61%, тогда как в 2022-23 годах это было 73%; 14% считают, что на это понадобится больше времени. 15% считают, что Украину никогда не примут в ЕС.

Опрос проводился в августе 2024 года.

Также опрос Gallup показал, что одобрительная оценка украинцами действий американской администрации существенно снизилась – до уровня, который был до полномасштабной войны, тогда как такая оценка в отношении Германии почти не изменилась.

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Также издание "Комментарии" сообщало – по состоянию на начало октября 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (58%) выступали против любых территориальных уступок России. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



