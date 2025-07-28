Снова появился шанс: какая страна меняет свой взгляд на членство Украины в НАТО

В немецкой политике с каждым днем все более ощутимы изменения в отношении перспектив членства Украины в НАТО. Особенно заметно это стало после избрания канцлером Фридриха Мерца. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, если раньше о перспективе членства Украины в Альянсе говорила только бывшая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, то сейчас это – позиция всей правящей коалиции.

"Впервые на совете Украина-НАТО от немцев прозвучал тезис о членстве Украины в НАТО. Их заявления уже идут немного дальше, чем формулировки Альянса", – акцентировал посол.

По его словам, Украина уже сотрудничает с Минобороны Германии и оборонной промышленностью для обмена опытом ВСУ.

"Наша цель здесь – еще большая интеграция с ними. И уже сейчас есть атмосфера, которая позволяет говорить о гораздо более глубоких процессах, чем раньше", – подчеркнул посол.

Относительно личной позиции Мерца по членству Украины в НАТО, Макеев выразил уверенность: "Нет оснований в этом сомневаться".

Он также подчеркнул поддержку Украины со стороны ключевых фигур немецкого правительства – министра обороны Бориса Писториуса, министра финансов Ларса Клингбайля, министра иностранных дел Йоханна Вадефуля.

На вопрос, будет ли Германия готова прекратить тормозить вступление Украины в НАТО, Макеев ответил дипломатично,намекнув на то, что появились и другие тормоза в мире. При этом Макеев подчеркнул, что он, как посол Украины в Германии, будет над этим работать.

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