Способно ли НАТО защитить Европу от России: результаты опроса после атаки дронов

Массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши актуализировало вопросы безопасности восточного фланга НАТО. По данным Минобороны Польши, в ночь на 10 сентября территорию страны нарушили по меньшей мере 19 дронов, из которых только четыре удалось сбить при поддержке авиации Альянса. Компания Active Group провела опрос, может ли НАТО защитить отдельные страны в случае нападения России.

Способно ли НАТО защитить Европу от России. Фото из открытых источников

Опрос компании Active Group показал противоречивое отношение украинцев к обороноспособности Альянса. 51,1% респондентов считают, что НАТО не сможет защитить отдельные страны в случае прямого нападения России, в том числе 43,1% ответили, что "скорее не способно", а 8% "точно не способно".

В защиту НАТО верят 41,5% украинцев. В частности, 35,4% считают Альянс "скорее всего" станет в защиту государств-членов, однако лишь 6,1% выразили однозначную уверенность в способности НАТО защитить Европу. Еще 7,4% опрошенных затруднились ответить.

Способно ли НАТО защитить Европу от России

После нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами Альянс задействовал статью 4 Вашингтонского договора, предусматривающую консультации союзников по угрозе безопасности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал усиление обороны восточного фланга.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "Мы построим стену из дронов", подчеркнув необходимость новых технологических решений для защиты воздушного пространства. А президент Украины Владимир Зеленский назвал событие "крайне опасным прецедентом для всей Европы".

