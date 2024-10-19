США больше не будут ключевым союзником Украины: какое решение готовит НАТО

Руководство НАТО планирует снизить роль США в поддержке Украины после выборов нового главы Белого дома. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале CNN.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Авторы материала ссылаются на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза.

По его словам, в НАТО не верят в то, что Вашингтон будет продолжать брать на себя непомерное бремя в поддержке Украины.

"Генеральный секретарь (НАТО Марк Рютте – ред.) хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не один союзник брал на себя эту роль", — сказал собеседник издания.

По информации СМИ, во время закрытой встречи со своими коллегами в четверг в НАТО министр обороны США Ллойд Остин говорил о предстоящих выборах в ответ на вопрос об этом от союзников и о том, как это может повлиять на помощь Украине. При этом он отметил, что не может предсказать будущее, но в Конгрессе все еще есть двухпартийная поддержка Украины. В Альянсе призывают Европу увеличить усилия, активизироваться еще больше в поддержке украинского народа.

Журналисты отмечают, что неопределенность по поводу будущей позиции США в значительной степени побудила НАТО консолидировать полномочия по подготовке украинских войск и оказанию военной помощи, давая Европе больше контроля, если США решат замедлить или прекратить помощь Украине при администрации Трампа.

"Но этот механизм, известный как помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины, еще не заработал и не заработает еще несколько месяцев", — заявил другой официальный представитель НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Рютте назвал две причины, почему Украина не может получить приглашение в НАТО: они не связаны с РФ.



