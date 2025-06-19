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Стало известно единственное условие, при котором Украина откажется от вступления в НАТО

Украина откажется от членства в НАТО, только если самого Альянса не станет.

сегодня, 17:22
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Автор:
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Slava Kot

Новый посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО только в том случае, если сам Альянс больше не будет существовать.

Стало известно единственное условие, при котором Украина откажется от вступления в НАТО

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук. Фото: Facebook alyona.getmanchuk

Гетьманчук на своей странице в Facebook высказала мнение о возможности Украины не быть членом НАТО. По ее словам, членство в Североатлантическом альянсе является для Украины кратчайшим и понятным способом окончательно закрепить себя в евроатлантической системе безопасности и прекратить попытки России восстановить имперские амбиции.

"Единственной причиной, по которой Украина потенциально могла бы отказаться от амбиции стать членом НАТО — должно быть отсутствие самого НАТО. Или же его разрушение изнутри или извне настолько, что Альянс просто перестал быть привлекательным и интересным для украинцев", — считает Гетьманчук.

Дипломатка отметила, что НАТО и Украина находятся в важном историческом моменте. Однако Гетьманчук считает, что в Альянсе не всегда осознают, что вызовы для НАТО не менее экзистенциальны, чем для самой Украины.

"Возможно, в НАТО, в отличие от Украины, порой больше недостает понимания, что этот момент экзистенциален для них не меньше, чем для Украины. И тем более иногда недостает понимания, что эти процессы взаимосвязаны", — пишет посол Украины при НАТО.

По ее словам, пятая статья Вашингтонского договора остается в силе и важна, несмотря на любые попытки приуменьшить ее значение.

Напомним, что 13 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО. Она сменила на этом посту Наталью Галибаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Фицо намекнул на возможный выход Словакии из НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что нужно Украине, чтобы иметь армию по стандартам НАТО. Ответ генерала США удивил.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AeVts94ye/
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