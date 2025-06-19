Стало известно единственное условие, при котором Украина откажется от вступления в НАТО

Новый посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО только в том случае, если сам Альянс больше не будет существовать.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук. Фото: Facebook alyona.getmanchuk

Гетьманчук на своей странице в Facebook высказала мнение о возможности Украины не быть членом НАТО. По ее словам, членство в Североатлантическом альянсе является для Украины кратчайшим и понятным способом окончательно закрепить себя в евроатлантической системе безопасности и прекратить попытки России восстановить имперские амбиции.

"Единственной причиной, по которой Украина потенциально могла бы отказаться от амбиции стать членом НАТО — должно быть отсутствие самого НАТО. Или же его разрушение изнутри или извне настолько, что Альянс просто перестал быть привлекательным и интересным для украинцев", — считает Гетьманчук.

Дипломатка отметила, что НАТО и Украина находятся в важном историческом моменте. Однако Гетьманчук считает, что в Альянсе не всегда осознают, что вызовы для НАТО не менее экзистенциальны, чем для самой Украины.

"Возможно, в НАТО, в отличие от Украины, порой больше недостает понимания, что этот момент экзистенциален для них не меньше, чем для Украины. И тем более иногда недостает понимания, что эти процессы взаимосвязаны", — пишет посол Украины при НАТО.

По ее словам, пятая статья Вашингтонского договора остается в силе и важна, несмотря на любые попытки приуменьшить ее значение.

Напомним, что 13 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО. Она сменила на этом посту Наталью Галибаренко.

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