Стало известно, кто и как мог убить американских военных в Литве

В Литве 1 апреля было обнаружено тело четвертого и последнего американского военнослужащего, пропавшего на учениях у границы с Беларусью 25 марта.

Убийство военных в Литве

"Четвертый солдат армии США, приписанный к боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым вблизи Пабраде, Литва, во второй половине дня 1 апреля", — говорится в заявлении командования армии США в Европе и Африке.

Согласно предварительным данным, утром 25 марта пропали без вести четверо американских военнослужащих. Трое из них и их бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88A2 Hercules были найдены на торфянике утром 31 марта.

В заявлении также говорится, что Армия США расследует причины инцидента.

Впрочем, OSINT-аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm пришли к выводу, что помимо "несчастного случая на учениях" следует также внимательно рассматривать вероятность, что это могла быть диверсия российской ДРГ, которая могла активно действовать в белорусско-литовском приграничье.

Как полагают эксперты, эта версия должна быть активно исследована "в полях".

При этом в сообществе InformNapalm напомнили, что в преддверии полномасштабного вторжения в течение многих лет РФ и Беларусь активно проводили военные маневры у границ Литвы. Подчеркивается, что на этих маневрах активно отрабатывались и действия диверсионно-разведывательных групп.

Эксперты подчеркивают, что например, осенью 2021 года РФ и Беларусью была проведена высадка десанта за 5 км до границы Литвы. Эти действия происходили на фоне переброски нелегальных мигрантов, которые должны были создать стычки на границе с Польшей и Литвой. А еще в InformNapalm напомнили, что в этом году формирование новой 18-й дивизии РФ у границ Литвы шло с опережением планов. Несколько уменьшило численность этой дивизии только полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В то же время подчеркивалось, что Украина фактически сломала агрессору планы гибридного вторжения в Литву, и этим была оказана огромная услуга НАТО.

"А сейчас, с учетом последовательных действий Трампа по декларированию отказа США от обязательств защищать союзников, в России могли решить, что время для активизации гибридных действий снова наступило. И, например, потопить в болоте какую-нибудь американскую технику вместе с солдатами США, которых могли просто задушить диверсанты – это может быть хорошим поводом, чтобы Трамп поднял вопрос о выводе американских войск из Литвы или Европы", — считают в сообществе InformNapalm.

Аналитики отмечают, что провернуть такую операцию для диверсионно-разведывательной группы, которую не ожидают встретить в лесу на учениях стран НАТО – это не супер сложная задача.

Поэтому эксперты посоветовали американцам и другим странам, военные которых задействованы в этих маневрах, всегда быть готовыми к подобным действиям со стороны российских диверсантов. Также им рекомендуют все же провести независимое расследование инцидента и не относиться к нему легкомысленно, как к обычному несчастному случаю.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал подробности убийства американских военных в Литве.



