Стало известно, кто и как мог убить американских военных в Литве

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Ткачик Олеся
В Литве 1 апреля было обнаружено тело четвертого и последнего американского военнослужащего, пропавшего на учениях у границы с Беларусью 25 марта.
Убийство военных в Литве
Согласно предварительным данным, утром 25 марта пропали без вести четверо американских военнослужащих. Трое из них и их бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88A2 Hercules были найдены на торфянике утром 31 марта.
В заявлении также говорится, что Армия США расследует причины инцидента.
Впрочем, OSINT-аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm пришли к выводу, что помимо "несчастного случая на учениях" следует также внимательно рассматривать вероятность, что это могла быть диверсия российской ДРГ, которая могла активно действовать в белорусско-литовском приграничье.
Как полагают эксперты, эта версия должна быть активно исследована "в полях".
При этом в сообществе InformNapalm напомнили, что в преддверии полномасштабного вторжения в течение многих лет РФ и Беларусь активно проводили военные маневры у границ Литвы. Подчеркивается, что на этих маневрах активно отрабатывались и действия диверсионно-разведывательных групп.
Эксперты подчеркивают, что например, осенью 2021 года РФ и Беларусью была проведена высадка десанта за 5 км до границы Литвы. Эти действия происходили на фоне переброски нелегальных мигрантов, которые должны были создать стычки на границе с Польшей и Литвой. А еще в InformNapalm напомнили, что в этом году формирование новой 18-й дивизии РФ у границ Литвы шло с опережением планов. Несколько уменьшило численность этой дивизии только полномасштабное вторжение РФ в Украину.
В то же время подчеркивалось, что Украина фактически сломала агрессору планы гибридного вторжения в Литву, и этим была оказана огромная услуга НАТО.
Аналитики отмечают, что провернуть такую операцию для диверсионно-разведывательной группы, которую не ожидают встретить в лесу на учениях стран НАТО – это не супер сложная задача.
Поэтому эксперты посоветовали американцам и другим странам, военные которых задействованы в этих маневрах, всегда быть готовыми к подобным действиям со стороны российских диверсантов. Также им рекомендуют все же провести независимое расследование инцидента и не относиться к нему легкомысленно, как к обычному несчастному случаю.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал подробности убийства американских военных в Литве.
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