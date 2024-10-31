Стало известно, почему НАТО не помогает Украине сбивать ракеты, как Израилю

Многих интересует вопрос, почему страны НАТО не помогают Украине сбивать российские ракеты, отмечает политический аналитик Роман Пономаренко. При этом он отметил, что украинские члены правительства регулярно публично спрашивают об этом, апеллируя к помощи США и других стран противовоздушной обороне Израиля.

Украина НАТО

Впрочем, как отмечает эксперт, ответ на этот вопрос прост. По его словам, конфликт Израиля и Ирана в полномасштабную войну между этими странами не перерастет и на Западе это отлично понимают, поэтому спокойно задирают Иран, не опасаясь ответа.

"С Россией ситуация другая. Лично я не думаю, что Путин отреагирует дальше своего привычного "нас надули" в случае, если условная Польша собьет российскую ракету над Львовщиной, как хочет наш президент. Однако регулярные российские угрозы ядерной войны, несмотря на свою очевидную несуразность, находят немало преданных слушателей на Западе. В том числе и среди лидеров мнений, типа Маска", — отметил Пономаренко.

Именно поэтому, добавляет эксперт, страны НАТО не хотят провоцировать прямое столкновение с Россией. Пономаренко считает, что их лидеры понимают, что к войне с РФ они не готовы ни в военном плане, ни тем более в моральном. Кроме того, по его словам, западные политики вынуждены учитывать мнение своих избирателей, а те воевать не хотят и не будут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина неоднократно просила соседние страны сбивать ракеты или дроны, которые залетают на их территорию. Президент Зеленский даже иронизировал, что единственной страной, которая помогает Украине бороться с вражескими дронами, является Беларусь, которая их избивала.

Впрочем, похоже, что на Западе и дальше делают вид, что очень боятся ядерной угрозы со стороны России. А в Кремле регулярно подогревают эти ужасы.





