Стало известно, почему Словения, Бельгия и Испания против членства Украины в НАТО

Источники Politico сообщают, что семь стран, включая США, Германию, Венгрию и Словакию, выступают против предоставления Украине официального приглашения в Альянс. К удивлению, среди них также есть такие европейские государства, как Словения, Испания и Бельгия, что, вероятно, связано с их внешней политикой, об этом в эфире 24 канала сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

НАТО

Эксперт отметил, что сопротивление Словении может быть следствием влияния пророссийских сил, связанных с Сербией. Эти силы, по его словам, вероятно препятствуют поддержке Украины на пути в НАТО.

"Если бы не Украина, неизвестно, в каком состоянии был бы сейчас сам Североатлантический альянс", — отметил Усс.

При этом эксперт напомнил, что до 2022 года существовали вопросы целесообразности существования НАТО. Однако после начала полномасштабной войны стало ясно, что Украина является ключевым защитником западных ценностей, на которых основан Альянс, и благодаря ей НАТО получило новое дыхание.

Относительно позиции Испании Усс предположил, что и там присутствуют пророссийские настроения. Бельгия же, по его словам, следует за позицией Германии, как и многие другие меньшие страны, ориентирующиеся на лидеров, таких как США и Германия.

"Только что эти страны согласятся, другие также последуют за ними", — добавил он.

Усс отметил важность постоянного диалога с этими странами для разъяснения преимуществ поддержки Украины на пути в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что категорически выступает против приглашения Украины в НАТО прямо сейчас.



