Кроме переданной Германией установки Patriot, Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot от стран НАТО, сообщил немецкий канцлер Германии Олаф Шольц.

Запад прилагает усилия, чтобы закрыть украинское небо. Фото из открытых источников

"Мы уже предоставили две системы. Теперь мы поставили третью систему. Мы являемся страной, которая вносит наиболее существенный вклад в это дело. Последняя, третья система, о которой мы объявили, — это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения. И я хотел бы повторить этот призыв и углубить его еще раз. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них — наша. Мы таки надеемся найти еще шесть в контексте НАТО. И я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", — подчеркнул Олаф Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".