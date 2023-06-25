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Стало известно, сколько российских самолетов перехватили у границ НАТО

За последние три недели НАТО шесть раз поднимало в воздух самолеты

сегодня, 17:16
Автор:
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Лиля Воробьева
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Британские истребители за последние три недели перехватили 21 российский самолет, находившийся у воздушного пространства НАТО. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Великобритании.

Стало известно, сколько российских самолетов перехватили у границ НАТО

Российские самолеты у границ НАТО (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что НАТО 6 раз поднимало в воздух самолеты. В общей сложности был перехвачен 21 российский самолет.


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Среди них были:

  • истребители: Су-27М FLANKER B, Су-30СМ FLANKER H;
  • VIP и другие транспортные самолеты: Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB;
  • самолеты сбора разведывательной информации: Ил-20 COOT A;
  • дальние бомбардировщики: у-22М BACKFIRE.

Оборонное ведомство Британии сообщило, что самолеты Typhoon из состава 1-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС работают с авиабазы Амари с марта в рамках ведущего вклада Великобритании в НАТО.

Самолеты Typhoon привлекают для работы по мониторингу российских самолетов, когда те не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами.

"Эти перехваты являются суровым напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В последние три недели Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров", — подчеркнул министр  обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что британский генерал предупреждает Украину о новой опасности из Беларуси. Генерал Британии Ричард Даннатт заявил, что Украина должна быть готова к новой опасности со стороны Беларуси, имея в виду нападение наемников Пригожина с севера в Киев. Бывший начальник Генерального штаба британской армии Ричард Даннатт предупредил о вероятности атаки российских сил из Белоруссии под руководством Пригожина.



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