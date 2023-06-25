Стало известно, сколько российских самолетов перехватили у границ НАТО

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Лиля Воробьева
Британские истребители за последние три недели перехватили 21 российский самолет, находившийся у воздушного пространства НАТО. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Великобритании.
Российские самолеты у границ НАТО (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что НАТО 6 раз поднимало в воздух самолеты. В общей сложности был перехвачен 21 российский самолет.
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Среди них были:
Оборонное ведомство Британии сообщило, что самолеты Typhoon из состава 1-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС работают с авиабазы Амари с марта в рамках ведущего вклада Великобритании в НАТО.
Самолеты Typhoon привлекают для работы по мониторингу российских самолетов, когда те не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами.
"Эти перехваты являются суровым напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В последние три недели Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров", — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что британский генерал предупреждает Украину о новой опасности из Беларуси. Генерал Британии Ричард Даннатт заявил, что Украина должна быть готова к новой опасности со стороны Беларуси, имея в виду нападение наемников Пригожина с севера в Киев. Бывший начальник Генерального штаба британской армии Ричард Даннатт предупредил о вероятности атаки российских сил из Белоруссии под руководством Пригожина.
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