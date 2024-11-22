Старт мирных переговоров по Украине: о чем Рютте собрался говорить с Трампом в США

Генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Ключевая цель – добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Washington Post".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на высокопоставленного немецкого чиновника СМИ отмечает, что Марк Рютте планирует донести до Дональда Трампа необходимость решения украинского вопроса таким образом, чтобы он не стал обузой для него после возвращения на пост президента США.

Европейские лидеры едины во мнении, что любое успешное мирное соглашение должно исключить повторение конфликта в будущем.

На недавней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских коллег к сотрудничеству с Трампом.

"Не обсуждайте Трампа за спиной, а приглашайте его к диалогу", — заявил он.

Марк Рютте также подчеркнул важность сохранения поддержки США в вопросах безопасности Европы.

Параллельно Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, превысив установленный целевой показатель в 2% ВВП. Он предупредил, что возможная победа России в войне приведет к еще большим затратам на сдерживание ее влияния.

"Если (российский диктатор Владимир, — ред.) Путин победит, это обойдется нам не в 3%, а в 4 или 5% ВВП", — заявил он.

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