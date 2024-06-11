Столтенберг назвал неотложную задачу НАТО в отношении Украины

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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры альянса должны согласовать условия предоставления помощи Украине, в частности, взять на себя финансовые обязательства по дальнейшей поддержке. По его словам, именно поддержка Украины является "неотложной задачей" для стран НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
В ходе пресс-конференции в Латвии Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите в Вашингтоне страны НАТО должны принять важные решения по развитию альянса.
Однако генсек НАТО настоял на том, что вопрос Украины находится на первом месте.
По его словам, усиление помощи НАТО для Украины станет сигналом для Путина, что альянс будет и дальше оставаться с Киевом. Таким образом, российский диктатор должен будет смириться с неспособностью дождаться отказа НАТО от Украины и сядет за стол переговоров на условиях, что Украина это независимое государство.
Саммит НАТО в Вашингтоне намечен на 9–11 июля 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО отменило свой план помощи Украине и предлагает альтернативу.
Также "Комментарии" писали, что в Италии призвали Столтенберга уйти в отставку из-за его слов о войне в Украине.
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