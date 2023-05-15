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Столтенберг указал, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО

Генсек НАТО очертил решения, которые будут приняты по вступлению Украины в военный альянс на саммите НАТО в июле.

сегодня, 14:42
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Автор:

Slava Kot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет смысла говорить о вступлении Украины в НАТО, пока она не победила в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Столтенберг указал, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Копенгагена встретился со своим предшественником Андерсом Фог Расмуссеном, которому и дал большое интервью о ситуации со вступлением Украины в НАТО. Во время разговора руководитель военного альянса наметил приблизительные решения, которые будут приняты на саммите НАТО в июле.


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"Союзники по НАТО, когда встретятся в июле, главы государств и правительств, они пришлют очень четкое сообщение о поддержке Украины, и это будет проявляться разными способами… Ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, где мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советских времен к стандартным доктринам и оборудованию НАТО, а также стать полностью совместимыми с НАТО. И, конечно, это также помогает им двигаться к членству в НАТО", — сказал Йенс Столтенберг.

Далее генсек назвал событие, которое станет ключевым в присоединении Украины к НАТО. По мнению Столтенберга, это победа в войне.

"Только если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса", – говорит генсек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве Украины.

Также "Комментарии" писали об адмирале НАТО, который высказался о войне в Украине, сравнив это с библейской историей. Роб Баувер указал, что "Голиаф шатается", имея в виду Россию, которая все ближе к поражению в войне.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/15/russia-ukraine-war-latest-g7-reportedly-set-to-tighten-russia-sanctions-france-to-send-kyiv-military-aid-live#top-of-blog
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