Столтенберг указал, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО

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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет смысла говорить о вступлении Украины в НАТО, пока она не победила в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Копенгагена встретился со своим предшественником Андерсом Фог Расмуссеном, которому и дал большое интервью о ситуации со вступлением Украины в НАТО. Во время разговора руководитель военного альянса наметил приблизительные решения, которые будут приняты на саммите НАТО в июле.
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Далее генсек назвал событие, которое станет ключевым в присоединении Украины к НАТО. По мнению Столтенберга, это победа в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве Украины.
Также "Комментарии" писали об адмирале НАТО, который высказался о войне в Украине, сравнив это с библейской историей. Роб Баувер указал, что "Голиаф шатается", имея в виду Россию, которая все ближе к поражению в войне.
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