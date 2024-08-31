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Столтенберг высказался об операции Украины в Курской области: законно ли то, что делают ВСУ

В НАТО признали, что Киев не предупреждал Альянс об операции

сегодня, 07:50 comments2665
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Кравцев Сергей

Прорыв украинских войск в Курскую область России законен и подпадает под право Киева на самооборону. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Reuters".

Столтенберг высказался об операции Украины в Курской области: законно ли то, что делают ВСУ

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг сказал, что Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе.

По его словам, НАТО не был заранее информирован о планах Украины и не играл в них никакой роли.

В то же время, глава НАТО отметил, что Украина рискует, наступая на территорию России, но Киев должен сам решать, как вести свою военную кампанию.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины как защищать себя", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы обороны из села Коренево. Об этом сообщает аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке. А Институт изучения войны информирует, что фактически продвижение ВСУ в Курской области прекратилось. Сколько территории нужно захватить ВСУ на Курщине? Есть ли у ВСУ потенциал расширить зону Курской операции в России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – что на войне пошло не так: почему Владимира Зеленского начали критиковать за прорыв ВСУ в Курскую область.




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