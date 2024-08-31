Столтенберг высказался об операции Украины в Курской области: законно ли то, что делают ВСУ

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Кравцев Сергей
Прорыв украинских войск в Курскую область России законен и подпадает под право Киева на самооборону. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Reuters".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Журналисты отметили, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг сказал, что Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе.
По его словам, НАТО не был заранее информирован о планах Украины и не играл в них никакой роли.
В то же время, глава НАТО отметил, что Украина рискует, наступая на территорию России, но Киев должен сам решать, как вести свою военную кампанию.
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