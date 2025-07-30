Страны Балтии не получили гарантий от США сохранения присутствия американских войск на их границах. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который на прошлой неделе вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы встречался в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хегсетом, пишет Bloomberg.

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Переговоры прошли на фоне беспокойства европейских государств о сокращении американского присутствия на континенте. В частности, ожидается, что США могут вывести 20 тысяч. из 80 тыс. своих войск.

Певкур сказал, что он и его коллеги из Латвии и Литвы ясно дали понять американцам, что мощное присутствие войск на восточной границе НАТО имеет решающее значение для сдерживания любых потенциальных агрессивных действий со стороны России.

Балтийская же делегация получила заверение, что поспешного вывода американских войск не будет, а любое решение будет обсуждаться с НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало сообщение, в котором упомянуло о трех современных европейских государствах в составе бывшего СССР.

Публикация появилась в четверг, 24 июля. В ней Кремль с ностальгией говорит о "славных временах" Советского Союза и "единстве" советских республик.

"21 июля исполнилось 85 лет от основания Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Имея огромный потенциал, сформированный за счет масштабных инвестиций и финансовой поддержки, Латвия, Литва и Эстония сейчас оказались на задворках Европы", — говорится в сообщении.