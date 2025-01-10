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Страны НАТО не поддержат предложение Трампа: как это отразится на будущем у Альянса

Аналитики считают, что такие расходы будут и политически, и экономически недостижимы почти для всех членов Альянса.

10 января 2025, 22:05
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Лиля Воробьева

НАТО отклонило предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа по значительному повышению расходов на оборону. Как сообщает Reuters, Альянс соглашается с необходимостью увеличения оборонных расходов, но не поддерживает предложение по достижению уровня 5%. Аналитики считают, что это будет политически и экономически трудная задача для большинства членов НАТО.

Страны НАТО не поддержат предложение Трампа: как это отразится на будущем у Альянса

Страны НАТО не готовы увеличить расходы до 5% ВВП (фото из открытых источников)

"Я не думаю, что 5% будут достигнуты, ведь для большинства стран это практически невозможно. Однако мы все же стремимся достичь уровня более 2%, к которому уже приближаемся", — заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью агентству.

Однако на саммите НАТО в Гааге, который состоится в июне, вероятно, будет принята новая цель, обусловленная опасениями относительно возможного вторжения России в одну из стран Альянса. По результатам 2024 года больше всего на оборону тратят Польша (4,12% ВВП), Эстония (3,43% ВВП) и США (3,38% ВВП).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава оборонного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр резко критиковал западные финансовые учреждения за их нежелание инвестировать в оборонную промышленность. Он сказал, что финансовый сектор должен пересмотреть свое отношение в контексте современных геополитических вызовов, пока не поздно.

Адмирал НАТО выразил мнение, что эти учреждения упускают возможность заработать на значительных государственных инвестициях, направляемых в оборону после полномасштабного вторжения России в Украину.
Бауэр аргументирует, что инвестиции в оборону с целью сдерживания – это действительно лучшая мера устойчивого развития: "Я им говорю: "Езжайте и посетите Газу. Езжайте в Украину. Езжайте в Йемен. Езжайте в Сирию и посмотрите. Вы увидите, что делает война.



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Источник: https://www.reuters.com/world/nato-wont-back-trumps-new-defence-spending-target-will-raise-its-sights-2025-01-10/
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