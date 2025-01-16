logo

BTC/USD

99209.74

ETH/USD

3348.91

LTC/USD

120.00

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Тайные договоренности двух стран по Украине: поможет ли это завершить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайные договоренности двух стран по Украине: поможет ли это завершить войну

Франция и Великобритания начали тайно обсуждать направление войск в Украину

сегодня, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Инициативу о направлении военных стран-членов НАТО в Украину обсуждают давно. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ее как приемлемую, однако партнеры опасаются дальнейшей эскалации. Консультации по этому вопросу продолжаются.

Тайные договоренности двух стран по Украине: поможет ли это завершить войну

Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Британии Сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину как миротворческую силу. Однако такая ситуация возможна после любого потенциального соглашения о прекращении войны, пишет The Telegraph.

По данным издания, президент Франции поддерживает эту идею и уже говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Сообщается, что пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицали, что сэр Кир и господин Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе.

“Официальные лица в Лондоне и Париже содержат в тайне подробности разговоров. Однако многие авторитетные правительственные источники Великобритании подчеркнули, что сэр Кир еще не полностью согласился", — пишет издание.

The Telegraph приводит слова источника: "Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией".

Отмечается, что развертывание западных солдат могло помочь поддержать послевоенное урегулирование между Киевом и Москвой.

Напомним, что генсек Альянса Марк Рютте на заседании Комитета Европарламента, как писал портал "Комментарии", подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО в будущем, но перед этим необходимо обеспечить ее способность вести переговоры с РФ с позиции силы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/01/15/uk-france-talks-peacekeeping-troops-ukraine-war-russia/
Теги:

Новости

Все новости