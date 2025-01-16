Тайные договоренности двух стран по Украине: поможет ли это завершить войну

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Кречмаровская Наталия
Инициативу о направлении военных стран-членов НАТО в Украину обсуждают давно. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ее как приемлемую, однако партнеры опасаются дальнейшей эскалации. Консультации по этому вопросу продолжаются.
Фото портал "Комментарии"
Премьер-министр Британии Сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину как миротворческую силу. Однако такая ситуация возможна после любого потенциального соглашения о прекращении войны, пишет The Telegraph.
По данным издания, президент Франции поддерживает эту идею и уже говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Сообщается, что пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицали, что сэр Кир и господин Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе.
The Telegraph приводит слова источника: "Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией".
Отмечается, что развертывание западных солдат могло помочь поддержать послевоенное урегулирование между Киевом и Москвой.
Напомним, что генсек Альянса Марк Рютте на заседании Комитета Европарламента, как писал портал "Комментарии", подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО в будущем, но перед этим необходимо обеспечить ее способность вести переговоры с РФ с позиции силы.
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