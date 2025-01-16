Тайные договоренности двух стран по Украине: поможет ли это завершить войну

Инициативу о направлении военных стран-членов НАТО в Украину обсуждают давно. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ее как приемлемую, однако партнеры опасаются дальнейшей эскалации. Консультации по этому вопросу продолжаются.

Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Британии Сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину как миротворческую силу. Однако такая ситуация возможна после любого потенциального соглашения о прекращении войны, пишет The Telegraph.

По данным издания, президент Франции поддерживает эту идею и уже говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Сообщается, что пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицали, что сэр Кир и господин Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе.

“Официальные лица в Лондоне и Париже содержат в тайне подробности разговоров. Однако многие авторитетные правительственные источники Великобритании подчеркнули, что сэр Кир еще не полностью согласился", — пишет издание.

The Telegraph приводит слова источника: "Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией".

Отмечается, что развертывание западных солдат могло помочь поддержать послевоенное урегулирование между Киевом и Москвой.

Напомним, что генсек Альянса Марк Рютте на заседании Комитета Европарламента, как писал портал "Комментарии", подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО в будущем, но перед этим необходимо обеспечить ее способность вести переговоры с РФ с позиции силы.



