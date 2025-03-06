Трамп хочет резко изменить условия в НАТО: какие страны потеряют защиту

Президент Дональд Трамп рассматривает серьезные изменения по участию США в НАТО — речь идет о защите стран после нападения.

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О вероятных изменениях пишет NBC со ссылкой на трех нынешних и бывших высокопоставленных чиновников США и одного чиновника Конгресса. Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы содействовать членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.

"В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать подвергшегося нападению члена НАТО, если страна не достигнет порога расходов на оборону, заявили чиновники", — пишет издание.

При этом, если президент США введет изменения, это будет означать значительный отход от основного принципа альянса, известного как статья 5, предусматривающая, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех них.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостижение текущей цели членов НАТО по расходованию 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что диспропорция несправедлива и создает дополнительное бремя для США. Страны НАТО более десяти лет назад договорились установить цель расходов для каждой из них на уровне 2% ВВП. Но Трамп настаивал на увеличении этого процента. Недавно он сказал, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США сейчас этого не делают.

"НАТО должна платить больше", — сказал Трамп в январе после вступления в должность. "Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан".

Напомним, что портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Украину не берут в НАТО.



