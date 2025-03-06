logo

BTC/USD

89203.90

ETH/USD

2194.69

LTC/USD

104.88

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Трамп хочет резко изменить условия в НАТО: какие страны потеряют защиту
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп хочет резко изменить условия в НАТО: какие страны потеряют защиту

НАТО посыплется: Трамп хочет резко изменить правила защиты стран после нападения

6 марта 2025, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Дональд Трамп рассматривает серьезные изменения по участию США в НАТО — речь идет о защите стран после нападения.

Трамп хочет резко изменить условия в НАТО: какие страны потеряют защиту

Фото портал "Комментарии"

О вероятных изменениях пишет NBC со ссылкой на трех нынешних и бывших высокопоставленных чиновников США и одного чиновника Конгресса. Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы содействовать членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.

"В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать подвергшегося нападению члена НАТО, если страна не достигнет порога расходов на оборону, заявили чиновники", — пишет издание.

При этом, если президент США введет изменения, это будет означать значительный отход от основного принципа альянса, известного как статья 5, предусматривающая, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех них.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостижение текущей цели членов НАТО по расходованию 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что диспропорция несправедлива и создает дополнительное бремя для США. Страны НАТО более десяти лет назад договорились установить цель расходов для каждой из них на уровне 2% ВВП. Но Трамп настаивал на увеличении этого процента. Недавно он сказал, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США сейчас этого не делают.

"НАТО должна платить больше", — сказал Трамп в январе после вступления в должность. "Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан".

Напомним, что портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Украину не берут в НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/trump-considering-major-nato-policy-shift-rcna195089
Теги:

Новости

Все новости