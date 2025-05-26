Кремль в понедельник высмеял сообщения о возможной причастности России к недавним поджогам, связанным с частной недвижимостью премьер-министра Великобритании Кира Стармера: его нынешним домом, прежним местом жительства и предыдущим автомобилем. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал такие подозрения как "безосновательные, необоснованные и часто смешные". Об этом сообщает AP.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Комментарий Пескова стал реакцией на публикацию Financial Times, где со ссылкой на анонимных чиновников правительства Великобритании говорилось о том, что британские службы безопасности расследуют возможное участие России в этих атаках.

Пожар произошел в течение трех ночей — с 8 по 12 мая — на севере Лондона. По информации властей, никто не пострадал. По подозрению в поджоге были обвинены трое мужчин, имеющих связь с Украиной. Они находятся под стражей без права внесения залога в слушание дела, запланированного на 6 июня. Прокурор отметил, что мотивы преступлений не были озвучены, и ни один чиновник официально не связывал их с Москвой.

Однако серия поджогов совпадает с моделью дестабилизационных действий, в которых западные чиновники неоднократно обвиняли Россию и ее посредников. С момента полномасштабного вторжения России в Украину три года назад подобные акты направлены на ослабление поддержки Украины и провоцирование раскола среди европейских стран.

Согласно данным Associated Press, с 2022 года зафиксировано около 60 инцидентов, в которых европейские правительства, прокуроры и разведывательные службы возлагали вину на Россию или связанные с ней группы. Речь идет о кибератаках, пропаганде, попытках убийств, вандализме, поджогах, саботаже и шпионской деятельности.

Глава Службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур еще в прошлом году заявлял, что Россия ведет "поразительно безрассудную" диверсионную кампанию против западных союзников Украины. Кроме того, две недели назад в Лондоне шесть болгар были осуждены за реализацию сложной шпионской операции в пользу России.

В понедельник офис премьер-министра Кира Стармера воздержался от комментариев по поводу как публикации в Financial Times, так и высказываний Пескова, переадресовав запросы в Столичную полицию. В то же время полиция также не предоставила оперативный ответ.

Известно, что расследованием пожаров занимаются детективы из подразделения по противодействию терроризму, учитывая, что в инцидентах фигурирует премьер-министр. Обвинения были предъявлены Отделом по борьбе с терроризмом Королевской прокуратуры — структурой, отвечающей за расследование преступлений, связанных с угрозами государственной безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у страничка обвинили в поджоге дома главы правительства Великобритании. 21-летний гражданин Украины, Роман Лавринович, обвинен в совершении трех поджогов, один из которых — инцидент у дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет Politico.

По данным столичной полиции, все действия имели признаки преднамеренного поджога с потенциальной угрозой жизни. Лавринович был арестован 13 мая, и сейчас находится под стражей.

Кроме пожара у дома Стармера в ночь на понедельник, украинца также обвиняют в еще двух случаях возгорания: в частности, речь идет о поджоге транспортного средства и пожаре в другом жилом объекте. Все три инцидента произошли 11 и 12 мая в северной части Лондона.