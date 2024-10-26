У Зеленского объяснили, почему Украина больше не может ждать приглашения в НАТО

Быстрее приглашение Украины в НАТО является приемлемым и нужным для Киева именно на этом этапе, поскольку это улучшит ситуацию с безопасностью. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Замглавы ОП отметил, что Украина сознательно подходит к тому, что членство в НАТО, пока идет полномасштабная война РФ против Украины – невозможно. Однако уже сейчас украинский народ имеет право получить от Альянса приглашение к вступлению.

"Но ставить вопрос о приглашении абсолютно легитимно и рационально. Такое решение, принятое всеми 32 членами (НАТО — ред.), стало бы мощным сигналом всему мировому сообществу и собственно агрессору относительно того, что Украина пользуется безопасной поддержкой. Поэтому сегодня само приглашение. является приемлемым и необходимым для Украины. Параллельно Украина продолжает двигаться по пути реформ, и все эти реформы будут выполнены до нашего вступления", — заверил заместитель руководителя ОП.

Жовква отметил, что для Украины очень важно иметь определенность и перспективу.

"Наличие четкого понимания, что это решение в случае его одобрения всеми государствами, будет необратимым, безусловно, улучшит нашу ситуацию в безопасности уже сегодня", — подчеркнул Жовква.

Он добавил, что процедура членства не предусматривает вступление сразу после приглашения, поэтому временные границы могут быть разными, если опираться на опыт других стран.

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