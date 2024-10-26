У Зеленского объяснили, почему Украина больше не может ждать приглашения в НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Быстрее приглашение Украины в НАТО является приемлемым и нужным для Киева именно на этом этапе, поскольку это улучшит ситуацию с безопасностью. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Замглавы ОП отметил, что Украина сознательно подходит к тому, что членство в НАТО, пока идет полномасштабная война РФ против Украины – невозможно. Однако уже сейчас украинский народ имеет право получить от Альянса приглашение к вступлению.
Жовква отметил, что для Украины очень важно иметь определенность и перспективу.
Он добавил, что процедура членства не предусматривает вступление сразу после приглашения, поэтому временные границы могут быть разными, если опираться на опыт других стран.
Читайте на портале "Комментарии" — как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали.
Также издание "Комментарии" сообщало – социологи выяснили, как украинцы проголосовали бы на референдуме по вступлению в ЕС и НАТО.
Новости