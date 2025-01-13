Россия производит за три месяца столько вооружений, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Рютте шокировал ЕС. Фото из открытых источников

"Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят через три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью. Россияне, в сущности, создали военную экономику", — подчеркнул Марк Рютте.

Генсек НАТО заявил, что европейцам придется учить русский язык, если ЕС не выделит больше денег на оборону.

"Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия не может в дальнейшем держаться на извозе пехотинцев, расплачивающихся за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет. "Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", — отметил он.