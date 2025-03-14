Удивлен даже Путин: в НАТО сделали заявление об отношениях с РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что по завершении войны в Украине отношения с Россией должны быть возобновлены. В то же время он отмечает, что на данном этапе необходимо продолжать давление на Москву. Об этом он сказал интервью Bloomberg TV.

НАТО

В частности, Рютте заявил, что после прекращения боевых действий Европа и США должны постепенно возобновить отношения с Россией.

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией", — отметил он.

Впрочем, добавил Рютте, пока ситуация далека от этого сценария. По словам генсека, необходимо и дальше давить на Россию, чтобы заставить ее серьезно воспринимать переговорный процесс.

Во время интервью Рютте также спросили, остается ли актуальным вопрос вступления Украины в НАТО. В ответ он лишь кратко "крикнул", не вдаваясь в детали.

Отметим, что в преддверии этого заявления Марк Рютте встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп сказал, что вопрос членства Украины в НАТО даже не рассматривается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем достижении перемирия в войне России против Украины. В то же время, кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности прекращать боевые действия, поэтому в Кремле не спешат организовывать встречу между лидерами. Более того, российские дипломаты в частных разговорах сообщали, что потенциальные даты встречи Путина и Трампа могут прийтись на конец апреля — начало июня.





