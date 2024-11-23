Угроза реальна: почему РФ может напасть на страны НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
РФ может вторгнуться в страны Альянса. Фото из открытых источников
Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.
Максим Жорин добавил, что если бы Европа имела достаточно ума и смелости, то использовала бы время и украинскую территорию для войны с россиянами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию следует принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что отступать нужно тогда, когда есть еще силы на контролируемость. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали активную молодежь из временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому экстремизму. Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.
Новости