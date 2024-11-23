Угроза реальна: почему РФ может напасть на страны НАТО

Армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ может вторгнуться в страны Альянса. Фото из открытых источников

"Нападение РФ на НАТО вполне возможно. Думаю, где-то план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и РФ почти невозможно, пока есть территория Украины", — заявил Максим Жорин.

Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.

"Война в Украине не дается РФ так уж легко. Но в дальнейшем, уверен, у них есть планы двигаться в Европу", — отметил офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что если бы Европа имела достаточно ума и смелости, то использовала бы время и украинскую территорию для войны с россиянами.

"Я уже не говорю о целесообразности открытия других фронтов и работы на опережение", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию следует принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что отступать нужно тогда, когда есть еще силы на контролируемость. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали активную молодежь из временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому экстремизму. Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.

