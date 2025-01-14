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Украина не будет в НАТО без переговоров с Москвой: чего боятся в Альянсе

В НАТО оказывают давление на переговоры Украины и РФ: как это поможет с членством в Альянсе

сегодня, 14:53
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что членство в НАТО и даже приглашение Украины станет весомым аргументом по предстоящему "столу переговоров" по завершению войны, однако в НАТО не спешат с таким шагом. При этом утверждают, что в будущем Украине найдется место в Альянсе.

Украина не будет в НАТО без переговоров с Москвой: чего боятся в Альянсе

Фото портал "Комментарии"

Генсек Альянса Марк Рютте на заседании Комитета Европарламента подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО в будущем, но прежде необходимо обеспечить ее способность вести переговоры с РФ с позиции силы, сообщает издание “Новости. Live”.

“Если бы мирные переговоры не происходили, для того чтобы продвигаться вперед, необходимо, чтобы Россия понимала: после таких переговоров будет невозможным снова атаковать Украину. Частью этих переговоров должен быть точный путь вперед в измерении украинских отношений с НАТО. Но, мне кажется, пока рано составлять точное расписание, также учитывая, что мы должны это обсудить со следующей администрацией в США”, — отметил Рютте.

В то же время он добавил, что сейчас члены НАТО "возводят мост" для будущего членства Украины, в частности, благодаря двусторонним соглашениям безопасности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Рамштайн, как писал портал "Комментарии", упрекнул страны-члены НАТО.

Зеленский поблагодарил США за все сделанное с начала полномасштабной войны. Однако отметил те обещания НАТО, которые не были выполнены. Речь шла, прежде всего, о передаче Украине систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что массированный обстрел Запорожья показал, как сильно Украина нуждается в дополнительной защите.



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Источник: https://t.me/novynylive/135369
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