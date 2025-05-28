Украина поставила НАТО жесткое требование по обороне: детали

НАТО обсуждает со странами-членами новую целевую модель расходов на оборону – 5% от ВВП, сообщает Bloomberg. Из этой суммы 3,5% планируется направить непосредственно на военные нужды, в то время как 1,5% могут пойти на связанные с обороной направления.

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По информации источников агентства, Украина настаивает на том, чтобы помощь ей также была включена в эти 1,5%, что позволило бы государствам-членам засчитывать финансовую поддержку Киева как часть выполнения оборонной цели. Это частично компенсирует отсутствие отдельного обещания НАТО относительно 40 млрд евро помощи, которое было актуально в прошлом году.

Согласно проекту документа, в расходы в пределах 1,5% также могут войти: финансирование защиты критической инфраструктуры, поддержка гражданских разведывательных структур, пространственные программы оборонного значения, а также борьба с терроризмом, активно лоббируемая отдельными странами.

Расширенное толкование оборонных расходов облегчит достижение целевого показателя, особенно для тех государств, которые тратят значительные средства на инициативы безопасности за пределами прямой военной сферы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на этой неделе заявил, что ожидает одобрения новой цели в 5% ВВП.

Переговоры пройдут 28 июня на заседании Комитета по политике и планированию Альянса. Окончательное предложение может претерпеть изменения и станет основой для дальнейших консультаций.

Ожидается, что в расходы будут также включены инфраструктурные проекты, способствующие военной мобильности и укреплению обороноспособности.

Портал "Комментарии" писал, что президент Чехии Петр Павел выразил скептицизм о возможности быстрого вступления Украины в НАТО. В интервью для издания Politico он отметил, что, несмотря на четкую проукраинскую позицию своей страны, скорое приглашение Украины в Альянс пока маловероятно.