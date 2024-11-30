Украина сделала поспешное обращение к НАТО: о чем просит

Министерство иностранных дел обратилось к НАТО с призывом пригласить Украину присоединиться к военному альянсу на заседании на следующей неделе.

Украина - партнер НАТО. Фото из открытых источников

Соответствующее письмо коллегам из НАТО направил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Призываю вас одобрить решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024", — заявил Андрей Сибига.

Как известно, на следующей неделе встреча министров стран-членов НАТО состоится в Брюсселе. При этом следующая встреча Совета Украина-НАТО запланирована на 3 декабря. Тогда в Брюсселе состоится заседание на уровне министров иностранных дел Североатлантического союза.

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