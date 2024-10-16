Украина спешит получить приглашение от НАТО: посол раскрыла план Киева

Украина надеется получить приглашение на вступление в НАТО до того, как Джо Байден покинет пост президента США. Это может стать сильным политическим сигналом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала посол Украины при НАТО Наталия Галибаренко, пишет "Reuters".

НАТО-Украина. Фото из открытых источников

"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине (приглашения) сейчас является политическим сигналом... Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", — отметила Наталия Галибаренко.

СМИ отмечает, президент Украины Владимир Зеленский в последние недели четко дал понять, что он рассматривает быстрое приглашение в НАТО как часть плана победы.

По словам Галибаренко, приглашение в НАТО устранит "яблоко раздора" между Украиной и РФ. Москва использовала потенциальное членство Украины в НАТО, чтобы оправдать войну. Украина, в свою очередь, настаивала на том, что ей необходимо присоединиться к Альянсу, чтобы защититься от любой будущей российской агрессии.

"Если мы скажем, что приглашение есть, то для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт — так и все, так что больше нельзя поднимать ставки на эту тему", — добавила посол.

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