Министр иностранных дел Андрей Сибига надеется, что члены НАТО усилят давление на Россию, чтобы наказать ее за воздушный террор Украины последних дней.

Украина обратилась к Альянсу. Фото из открытых источников

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина считает важным представительство на саммите НАТО в Гааге и стремится стать частью его успеха как из-за личного присутствия на высшем уровне, так и из-за сильных решений саммита.

Министр добавил, что членам НАТО на саммите важно послать четкие сигналы единства, силы и устойчивости, особенно на фоне усиленного воздушного террора Украины со стороны России.

"Минувшей ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны — абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не стремится к миру. Он стремится только к войне, убийствам и разрушениям", — отметил министр.

По словам главы МИД, НАТО должно применить все дипломатические, политические, экономические и военные рычаги, чтобы лишить Россию иллюзий о возможности выиграть войну.

"Ужесточение санкционного давления на Россию вместе с военной и финансовой поддержкой Украины будет правильным ответом на издевательство России по мирным инициативам", – считает он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом для ужесточения санкций против РФ. "Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто лишь при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.