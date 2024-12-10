Украинцы высказались, поддерживают ли присоединение к НАТО по модели Западной Германии

Большинство наших соотечественников, а именно 70% положительно относятся к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, как в свое время это произошло для разделенной Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа", проведенного в ноябре.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что 70,3% респондентов поддержали мнение, что нужно воплощать в реальность идею постепенного вступления Украины в Альянс – чтобы НАТО пригласило Украину к вступлению в международных границах, но гарантии ст. 5 сначала не распространялись на оккупированные Россией территории.

Эту идею называют моделью Западной Германии: ФРГ стала членом НАТО в 1955 году, но восточные земли, которые были за "железным занавесом", присоединились почти на 40 лет позже, после воссоединения страны.

Центр "Новая Европа" отмечает, что существенным отличием от исторического примера Германии в идее постепенного вступления для Украины является то, чтобы приглашение сразу распространялось на всю территорию страны в международно признанных границах.

Неофициально сообщалось, что такую идею обсуждают на Западе уже длительное время в дискуссиях о возможных форматах завершения текущей фазы войны и предохранителях от возобновления российской агрессии.

Отметим, в ходе этого же опроса украинцы заявили, что считают лучшей гарантией безопасности для Украины разработку собственного ядерного оружия. Другим популярным вариантом среди украинцев является членство в НАТО.

Согласно результатам опроса Центра "Новая Европа", 31,3% украинцев назвали ядерное оружие наилучшим вариантом безопасности страны. Вступление в НАТО с возможностью того, что защита Альянса будет распространяться только на подконтрольную Украине территорию выбрали 29,3% украинцев.



