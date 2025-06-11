Украине готовят невиданный удар на саммите НАТО в Гааге: что происходит

В проекте финального коммюнике саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пока не предусмотрено упоминание о возможности вступления Украины в Альянс, а также нет гарантий долгосрочной поддержки безопасности, сообщает Bloomberg , ссылаясь на текст документа.

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По данным издания, проект декларации, занимающий только одну страницу, акцентирует внимание исключительно на вопросах оборонных расходов. Это значительно отличается от прошлогоднего, значительно более объемного заявления, содержавшего более 5 тысяч слов и включавшего обещания длительной помощи Украине в сфере безопасности.

Хотя в заявлении Россия названа угрозой для евроатлантической безопасности, она не упомянута как государство-агрессора в отношении Украины. Кроме того, из текста убраны любые упоминания о Китае, ранее характеризовавшийся как ключевой фактор, способствовавший полномасштабному вторжению РФ.

Вопрос членства Украины в НАТО, активно обсуждавшийся на прошлых саммитах, на этот раз не поднимается. Также не упоминается прошлогоднее обязательство предоставить Киеву 40 миллиардов долларов помощи.

Вместе с тем союзники по НАТО рассматривают возможность включения расходов на оборону Украины в новый финансовый ориентир. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в ходе саммита планирует сосредоточиться на достижении договоренности об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, как этого требуют США.

Проект также подтверждает принцип коллективной обороны: нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех, требующее ответной реакции Альянса.

Лаконичность декларации этого года объясняют стремлением избежать публичных конфликтов, в частности со стороны \президента Дональда Трампа, чья позиция может вызвать напряженность среди союзников.

Ожидается, что документ может претерпеть изменения до момента его окончательного утверждения на саммите.



Как уже писал портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до 2030 года Россия может восстановить свои силы и напасть на страны Альянса. Это означает, что угрозы для соседних государств продолжают расти. НАТО стало более осознанным по поводу агрессивных действий России, по крайней мере на публичном уровне, отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.



