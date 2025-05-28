В Чехии поразили прогноз относительно членства Украины в НАТО

Президент Чехии Петр Павел выразил скептицизм о возможности быстрого вступления Украины в НАТО. В интервью для издания Politico он отметил, что, несмотря на четкую проукраинскую позицию своей страны, скорое приглашение Украины в Альянс пока маловероятно.

Фото: из открытых источников

Павел пояснил, что одна из основных причин такой ситуации состоит в сопротивлении со стороны администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в свое время выступавшего против расширения НАТО на восток. Это, по словам чешского президента, создало значительные политические препоны, до сих пор влияющие на принятие решений в международных кругах.

В то же время глава Чехии подчеркнул, что, несмотря на текущие сложности, страны-члены НАТО не должны отказываться от идеи принятия Украины в Альянс. Он уверен, что вступление Киева не только усугубит саму Украину, но и значительно укрепит безопасность всего евроатлантического пространства.

Павел также призвал западных партнеров усилить давление на Россию, особенно на экономическом фронте. Он подчеркнул, что Москва сталкивается с серьезными внутренними проблемами, которые можно усугубить с помощью более суровых санкций.

"Мы должны делать больше, чтобы давить на Россию экономически", — заявил президент Чехии.

Этим летом, 24-25 июня, в Гааге (Нидерланды) состоится саммит НАТО, на который приглашен президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, ранее сообщалось, что некоторые страны, в том числе США, не поддерживают идею его участия в официальном формате.

Сам Зеленский отметил, что сейчас существует много разных сигналов относительно формата его участия в саммите, и Украина стремится получить четкое понимание своего статуса на этом мероприятии.

Как уже писали "Комментарии", Россия активизирует подготовку к затяжному конфликту в Украине, а также готовится к возможному противостоянию с НАТО. Об этом свидетельствуют усилия Москвы по увеличению производства беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также соответствующая риторика российских властей, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).