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Кравцев Сергей
Несмотря на категорический отказ новой администрации США рассматривать в обозримой перспективе вопрос членства Украины в НАТО Франция до сих пор выступает за членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Поскольку это станет самой действенной гарантией ее безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Министра спросили, как отреагирует Париж, если Российская Федерация осуществит новое нападение на Украину уже после заключения мирного соглашения. В ответ он сказал, что нельзя отвергать членство страны в НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. Как передает портал "Комментарии", свое заявление украинский лидер сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Но, по его словам, сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является глава Кремля Владимир Путин, потому что "его прихоти имеют силу блокировать решения НАТО".
Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли Киеву придется отказаться от курса вступления в НАТО: заявление Умерова.
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