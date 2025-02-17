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В день достижения мира Украине могут предоставить "гарантию НАТО": о чем идет речь

Франция предлагает в день достижения мира предоставить Украине "гарантию НАТО"

17 февраля 2025, 08:20
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Кравцев Сергей

Несмотря на категорический отказ новой администрации США рассматривать в обозримой перспективе вопрос членства Украины в НАТО Франция до сих пор выступает за членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Поскольку это станет самой действенной гарантией ее безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI

В день достижения мира Украине могут предоставить "гарантию НАТО": о чем идет речь

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Министра спросили, как отреагирует Париж, если Российская Федерация осуществит новое нападение на Украину уже после заключения мирного соглашения. В ответ он сказал, что нельзя отвергать членство страны в НАТО.

"Франция заявила, что лучшей гарантией безопасности в день достижения мира является гарантия НАТО, потому что это гарантия, которую Россия никогда не испытывала. Я не думаю, что мы должны исключать, что эта карта будет разыграна. Это самая эффективная и наименее затратная гарантия безопасности", – заявил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со  стола переговоров. Как передает портал "Комментарии", свое заявление украинский лидер сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. 

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо. Но Америка не предоставит гарантий, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола (переговоров, — ред.)", — сказал президент. 

Но, по его словам, сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является глава Кремля Владимир Путин, потому что "его прихоти имеют силу блокировать решения НАТО".

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли Киеву придется отказаться от курса вступления в НАТО: заявление Умерова.




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